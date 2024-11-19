小一學位分配放榜　家長：出生率下降減競爭

中評社北京11月19日電／據大公報報導，全港官立及資助小學小一入學自行分配學位結果於昨日（18日）公布。昨日早上十時起，家長可通過“小一入學電子平台”查閱結果，亦可在下午五時前，攜同小一入學申請表家長副本前往申請的小學查閱結果。教育局早前表示，今年共有41，781名學童參與自行分配學位，有20，644人獲派學位，成功率達49.4%，較去年下跌0.5個百分點。



成功率49.4% 微跌0.5%



小一自行分配學位結果昨日出爐，教育局發言人先前（15日）表示，今年共有41，781人申請自行分配學位，按年減少496人，亦是自2011以來最少，共20，644人獲派學位，成功率為49.4%，較去年相比下降近0.5%。



不少家長對孩子獲得的派位感到滿意，陳氏夫婦認為由於出生率和報名人數下降，競爭減少。不斷裝備孩子並為孩子報興趣班的黃先生直言，因為有移民潮所以參與自行派位的學生有所減少。有家長表示，派位不會受到隨高才通計劃來港學生的影響，但也有部分家長表示，傳統名校的入學競爭仍然較為激烈。



根據現行的小一入學制度，在自行收生階段，學校至少提供50%的學額，當中30%預留給世襲生，包括教職員子女、在讀學生弟妹等，其中此類別學生占獲派位學生總數的一半，共計10，644人，而餘下10，000人則按“計分辦法準則”分配類別。