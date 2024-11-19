杭州完善容錯糾錯機制　營造幹事創業好氛圍

浙江省杭州市蕭山區紀委監委積極做好群眾舉報權利義務和誣告陷害負面影響的宣傳，引導群眾依法、如實舉報，維護好黨員幹部合法權益。圖為該區衙前鎮紀委走進村社開展信訪舉報政策宣講。華興橋 攝 中評社北京11月19日電／據中央紀委國家監委網站報導，嚴管厚愛激勵幹部擔當作為，是全面從嚴治黨目標所向、高質量發展所需，也是紀檢監察機關職責所在。浙江省杭州市紀委監委深入落實“三個區分開來”要求，堅持嚴管和厚愛結合、激勵和約束並重，打出預警提醒、澄清查誣、精準問責、容錯糾錯、回訪教育等“組合拳”，引導廣大黨員幹部特別是基層幹部在廉潔上“管得住手腳”、在事業上“放得開手腳”，推動形成幹事創業的良好氛圍。



澄清查誣，為幹事擔當者撐腰鼓勁



“經查，兩名幹部與相應企業負責人並不相識，在處理相關事項過程中依法依規履職，舉報失實，現予以澄清。”近日，杭州市濱江區紀委監委在區人社局召開澄清通報會，為受到失實舉報的幹部公開澄清。此前，有信訪舉報反映他們與某企業負責人不正當往來、不正確履職等問題，區紀委監委通過查閱卷宗、實地走訪、個別談話等方式，對舉報反映的問題進行了深入核查，在查證舉報失實後為當事人公開澄清。



組織上及時對不實舉報進行澄清，保護擔當者幹事創業的積極性，給黨員幹部吃下“定心丸”，對改革發展來說至關重要。自2019年起，杭州常態化開展澄清正名和查處誣告陷害工作，5年來共對受到失實檢舉控告的1097名黨員幹部和96個組織予以澄清。



今年以來，市紀委監委著力打好“鼓勵實名舉報、澄清失實舉報、查處誣告陷害”組合拳，強化澄清事前啟動評估和事後效果評估，注重澄清結果運用，放大工作效果，開展舉報環境治理大提升行動，推動澄清工作規範化常態化。對黨員幹部遭受不實舉報、誣告陷害的，紀檢監察機關及時予以澄清，從而發揮“澄清一人、激勵一批、提振一片”的效應。



“我們對每件失實檢舉控告進行科學研判，綜合運用當面、會議、通報等方式予以澄清，定期開展‘回頭看’，確保澄清事項精準精確，結果經得起檢驗。”市紀委監委信訪室副主任喬璟琳說。



祛邪方可扶正，激濁才能揚清。誣告陷害行為不僅嚴重損害了黨員幹部聲譽，挫傷幹事創業、擔當作為的積極性，還嚴重浪費了行政成本，破壞了政治生態，污染了社會風氣。市紀委監委嚴格貫徹落實《浙江省查處誣告陷害行為操作規程》，設立“一案一專班”工作機制，與公安、信訪等單位建立誣告陷害行為聯合評估和線索移送機制，協同查處誣告陷害行為。今年1至10月，全市累計查處誣告陷害行為43起。

