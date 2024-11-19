公務員辭職率回落　政府確保公共服務質素

中評社北京11月19日電／據大公報報導，立法會公務員及資助機構員工事務委員會討論公務員編制，議員關注能否保持公共服務質素，及改革公務員體系，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，如果空缺率擴大，未來政府會推進全年招聘，現時已加快招聘程序。至於公務員體系改革，她相信有推行空間。



將繼續維持編制零增長



截至今年3月31日，公務員職位數目約為192000個，在職公務員人數則約173000人，即空缺率接近10%。公務員事務局表示，一直嚴格控制公務員編制，在2024至25年度會繼續維持公務員編制零增長，並讓政府各部門透過資源調配，按年減1%經常開支。



選委界議員林振昇關注開支減少惟空缺較高的情況下，公務員工作壓力會否增大，進而影響公共服務質素。楊何蓓茵回應指，每一個部門削減的1%資源，可以靈活運用在其他方面，例如將增加退休公務員轉為服務合約雇員，以處理部門工作需要，相信不會導致人手大跌。



根據公務員事務局文件顯示，在2023至24年度，公務員流失人數約為9300人，占實際員額約5.4%，較去年為低。其中，退休是公務員離任的主要原因，占流失人數約六成。按公務員現時的退休年齡推算，未來20年自然流失率會逐漸下降及回穩，而2023至24年度公務員的辭職率為1.8%，已從高位回落。