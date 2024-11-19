公務員學院中美關係講座　數百位官員參加

中評社北京11月19日電／據大公報報導，公務員學院昨日（18日）在政府總部舉辦“撮合南北：多極世界中的中國系列”講座的第二講，主題為“中美關係與世界新局勢”，由復旦大學國際問題研究院院長吳心伯教授主講。公務員學院院長郭蔭庶致辭時表示，香港一直是聯繫國家和世界的重要橋梁，本港公務員需更深入瞭解國際環境的變化，運用優勢，發揮香港聯繫國家與世界的獨特作用。



港須發揮重要橋梁獨特優勢



郭蔭庶指，地緣政治局勢複雜多變，中美兩國作為世界上最大的經濟體和重要的地緣政治力量，其關係發展對全球穩定與繁榮具有重要影響。香港作為聯繫國家和世界的重要橋梁，要發揮其獨特優勢，不能再只著眼傳統市場和貿易夥伴，必須放眼世界，尋求與來自全球南方的地區和國家建立更緊密的聯繫，特別是東南亞國家聯盟、中東、金磚國家等。在知識和視野層面裝備公務員，積極推動香港與全球南方國家的交流合作，不僅是香港應對未來挑戰、加強自身抵禦風浪能力的必要之舉，也是為國家戰略作出貢獻的關鍵。



“撮合南北：多極世界中的中國系列”講座邀請內地及海外知名學者和領袖作嘉賓講者，系列涵蓋的主題圍繞全球南方崛起與國際秩序、新質生產力與全球發展、文化藝術之守正創新及國際傳播、總體國家安全觀及全球倡議等。約230名分別來自59個決策局／部門的首長級和中高級公務員現場或透過網上參與昨日的講座。