“國家安全教育地區導師培訓計劃”正式啓動

國家安全教育地區導師培訓計劃啟動禮昨日舉行。保安局局長鄧炳強、政務司副司長卓永興和民青局局長麥美娟，與地區導師和嘉賓合照。（圖源：大公報） 中評社北京11月19日電／據大公報報導，行政長官在今年的施政報告中強調香港市民自覺維護國家安全至關重要。“國家安全教育地區導師培訓計劃”啟動典禮昨日在香港歷史博物館舉行，政務司副司長卓永興致辭時表示，要將國安教育由地區導師廣泛和有效地在地區輻射開去，他相信導師們會將國安知識帶入社區，讓維護國安的意識植根民心，一同為“國安、家安”盡一己之力。



社會安全才可拚經濟謀發展



卓永興說，經歷過黑暴肆虐的日子後，市民深刻清楚地看到國家安全對香港持續繁榮穩定的重要。有穩定安全的社會環境，香港才可以全力拼經濟、謀發展。他指出，維護國家安全除了是政府的責任，更是全香港市民的責任。其中，香港國安法規定香港特區應通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國安教育，提高市民的國安意識和守法意識。



保安局局長鄧炳強致辭時表示，香港今年3月履行了基本法第23條本地立法的憲制責任，新訂立的《維護國家安全條例》和香港國安法渾然一體、兼容互補，為國家安全建構了一道法律的屏障。他又以上周被判刑的“屠龍小隊”案舉例指，該案件說明香港是法治之地，任何人想要策劃實施恐怖活動、危害公共安全，都必定受到法律的制裁。他期望，地區導師能夠運用各自的網絡，在社區宣傳和推廣守法意識、國家意識、國安意識，增強市民慎思明辨的能力，切勿受“軟對抗”的言論或者行為所迷惑，從而建構一個安全穩定的社會環境。