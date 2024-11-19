粵港澳仲裁員名單明年公布

粵港澳大灣區法律部門第六次聯席會議昨日在中山舉行。（圖源：大公報） 中評社北京11月19日電／據大公報報導，粵港澳大灣區法律部門第六次聯席會議昨日在中山舉行，與會的香港、廣東及澳門法律部門代表積極推進三地爭議解決服務“軟聯通”。



三方同意盡快完成粵港澳大灣區調解員評審工作，並在今年內共同公布統一的大灣區調解員名册；粵港澳亦將於明年開展各自的本地仲裁員提名和甄選程序，爭取明年內公布首批粵港澳大灣區仲裁員名單。



爭議解決服務“軟聯通”



會議在人才“軟聯通”上取得良好進展。在調解專業人才連接方面，三方同意盡快完成粵港澳大灣區調解員評審工作，並提交大灣區調解員建議名單予聯席會議確定後，在今年內共同公布統一的大灣區調解員名册。



仲裁專業人才連接方面，三方審議並通過《粵港澳大灣區仲裁員名册工作指引》，並就仲裁員名册機制的各項細節安排達成共識。三方將於明年開展各自的本地仲裁員提名和甄選程序，爭取明年內公布首批粵港澳大灣區仲裁員名單。



爭取擴大執業業務範圍



參與會議的律政司副司長張國鈞表示，統一大灣區調解員名册與《粵港澳大灣區仲裁員名册工作指引》，兩項工作都是粵港澳共同推進大灣區內規則銜接以及人才連接的重要成果，助力推動大灣區非訴訟爭議解決機制的“軟聯通”。