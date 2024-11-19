江蘇跟進監督解決群眾就醫煩心事

醫院資料圖（圖源：新華社） 中評社北京11月19日電／據中國紀檢監察報報導，自從患上心血管方面的慢性疾病，南京市民楊健就成了江蘇省中醫院的“常客”——幾乎每個月都要去醫院開藥，每隔一段時間還要抽血化驗，檢查血脂等指標，一旦檢查結果當天出不來，楊健就得著急忙慌搶第二天的號，還常常搶不到。“現在一次掛號就管三天，省了掛號費之外還省時省心。”談及醫院就診流程的優化，楊健表示。



看病就醫事關人民群眾生命健康，關乎民生福祉。江蘇省紀委監委把醫療領域突出問題作為監督檢查重點，緊盯群眾反映強烈的重復掛號、重復檢查等急難愁盼問題，壓實職能部門整改責任，推動實施一批惠民實事，不斷增強群眾就醫的便利度。



長期以來，不少患者都有過類似就醫經歷：掛號只能當天就診一次，如果檢查報告一時拿不到，復診時還需要重新掛號。這樣不僅費錢費時，還影響就醫體驗，群眾對此反映強烈。針對重復掛號、重復檢查等問題，江蘇省紀委監委駐省衛健委紀檢監察組通過實地調研督導、制發工作提示函等方式，推動省衛健委採取有效舉措，切實解決群眾急難愁盼。



“我們在對醫療機構調研時發現，重復掛號、重復檢查問題讓一些病患‘望醫卻步’。”江蘇省紀委監委駐省衛健委紀檢監察組負責同志介紹，在多次摸底基礎上，該紀檢監察組會同駐在單位機關紀委、業務處室成立工作專班，構建“信息共享互通、信訪舉報規範管理、監督推進統籌協調”三大機制，督促相關單位擔當作為、主動服務。截至目前，該紀檢監察組已制發工作提示函7份，與相關業務處室“一把手”開展談心談話30多人次，推動省衛健委制定完善臨床檢驗管理等制度6項，有針對性地解決“一次看病多次掛號”的問題。



今年5月7日起，江蘇省衛健委在全省二級以上公立醫療機構全面開展普通門診“一次掛號管三天”惠民實事項目，即患者到醫院掛普通門診號就診，如果檢驗檢查當天不能完成，3天內可攜帶報告結果到同一醫院的同一院區、同一科室復診，無需再次掛號。截至目前，該省352家二級以上公立醫院普通門診共復診140多萬人次，免繳門診掛號費1550多萬元。

