網評：黎智英國際法律團隊“掛羊頭賣狗肉”

中評社北京11月19日電／網評：掛羊頭賣狗肉的黎智英國際法律團隊



來源：大公報 作者：範理雲



黎智英涉嫌違反國安法一案即將恢復審訊，連日來，反華勢力及媒體空群出動，造謠、抹黑、威脅、恐嚇等下三濫招數不斷出台，意圖逼迫特區法庭“放生”黎智英。當中，叫得最兇的要數所謂“黎智英海外國際法律團隊”，各種奇葩言行令人側目，然而該組織一不是真正代表黎智英、二不是真正的法律團隊、三是徹頭徹尾的反華分子，由上到下沒有一處真實。這樣一個組織掛著“法律團隊”的“羊頭”，賣的實際上是“反華政治”的“狗肉”，意圖誤導公眾、欺瞞公眾。然而，其毫無底線的言行，不僅無法“撈”得了黎智英，反叫世人看穿肮臟本質和醜陋真面目。



11月13日，單方面聲稱代表黎智英的“國際法律團隊”在英國舉行所謂研討會，借“黎智英案”炒作抹黑香港打壓言論及新聞自由。據報導，該組織核心Caoilfhionn Gallagher（加拉格）還將於本月20日在美國舉辦所謂的“新聞發布會”，“將公布黎智英案進度及黎智英獄中情況”。



其實，港人對該組織的伎倆，一點都不會陌生，因為其套路幾年不變，一遍又一遍上演。例如，去年1月，該組織要求英國政府以“黎智英擁有英國國籍”為由，向特區政府施壓；去年3月，該組織及黎智英兒子黎崇恩，去信聯合國人權事務委員會，聲稱“香港特區政府濫用法律，迫害其父及其他因行使言論及新聞自由而被控者”。不久後，該組織核心加拉格再向聯合國反恐與人權問題特別報告員發信，聲稱“黎智英因和平示威活動而被囚禁，更因於《蘋果日報》聲援民主而有機會終身監禁”雲雲。



“團隊”與“法律”無任何關係



顯而易見，抹黑香港的法治、造謠黎智英獄中現狀、歪曲事實以混淆視聽，這就是“黎智英國際法律團隊”的所有工作。但謊話縱使講了一千次，也不可能變成事實。更何況，該組織“由頭假到尾”，活脫脫的一個“稻草人”。



第一，不是真正代表黎智英。早有媒體揭穿，這個所謂的“國際法律團隊”，過往從未以律師專業身份參與黎智英的案件。去年1月，香港一間律師事務所就曾發聲明澄清，指他們才是代表黎智英處理國安案件審訊的唯一律師團隊，明確顯示“國際法律團隊”在黎智英相關案件中根本無任何代表性。既然不能代表黎智英，那麼該組織的言行有何依據、有何公信力、有何說服力？又有何資格寫信給聯合國相關組織？英美當局高官又以何理由與其會見？

