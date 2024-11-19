中評社北京11月19日電／網評：政府做好配套支持 工商界要敢於投資



來源：大公報 作者：朱鼎健



中央港澳辦、國務院港澳辦日前在深圳召開2024年香港工商界人士座談會，夏寶龍主任對香港工商界為保持香港繁榮穩定、助力國家現代化建設作出的突出貢獻給予充分肯定。相信香港工商界人士一定會繼續發揮推動經濟發展主力軍作用，賡續老一輩的愛國愛港優良傳統，注入新生代的創新活力，在國家新一輪改革開放和香港由治及興進程中找到更大舞台、發揮更大作用、作出更大貢獻。



經濟是香港命脈，經濟有起色，才能惠及民生。面對複雜多變的國際環境，香港社會各界需要與特區政府同心協力，推動經濟取得突破、向前發展。



夏寶龍主任在座談會上提出“六個需要”：需要堅持以港為家、倚港興業，鞏固住、提升好香港傳統優勢；需要開拓創新，積極探索新產業、新業態，為香港培育經濟增長新動能；需要堅定支持特區政府，眾志成城，共同推進落實長遠發展規劃，為香港拓展發展新空間；需要堅守企業社會責任，為增進民生福祉多作貢獻；需要堅定愛國護港，面向海外講好香港故事，維護好香港國際形象；需要主動對接國家戰略，推動香港更好融入國家發展大局，在貢獻國家的同時推動香港更好發展。



香港發展要有所突破、經濟要見到起色，除了香港工商界要加大投資外，特區政府的支持和配合也是必不可少。



自由經濟是香港賴以成功之道，也是香港的優勢所在。香港作為國際金融中心，長期以來，充分發揮自由市場的優勢，維持自由開放、高效和公平的營商環境，令香港成為理想的營商城市。



在推動香港工商界加大對香港投資的同時，也有意見認為，特區政府可在各種配套措施上予以支持。例如：近年有多幅政府地皮拍賣流標，這是否與賣地底價定得太高、基建配套設施不足、捆綁條件太多等等有關，當然也可能涉及樓市低迷。政府有關部門可在檢討後，作出適當優化。

