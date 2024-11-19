中評社北京11月19日電／網評：香港需要怎樣的電影政策布局



來源：大公報 作者：胡恩威



香港電影是香港重要的文化名片，歷史悠久，人才鼎盛。香港的國際化、自由化環境，推動電影產業體系的建立。香港是發展電影的好地方，不需悲觀，目前不缺人才，但在資金和可持續的發展的產業生態上應當強化。



電影的重要性在於它是軟實力的展現，它不單只是經濟的指標，而是一個軟實力的指標。香港的國際化自由環境，有助於建立一個更有效的軟實力影響平台。但這軟實力影響平台需要政策支持。香港需要制定短中長期策略。



目前香港電影政策以短期策略為主，香港電影發展局的香港電影發展基金提供資源開拍電影，本身有著一定的作用和推力。但在電影政策上需要有一個定位。



完善架構增融資渠道



在政府架構上，電視和電影可以一體化。尤其在資訊科技發達的年代，整個傳媒生態產生了結構性的改變。目前歐美以至內地都是由科技公司主導電視電影的內容發展，例如內地騰訊、美國亞馬遜、蘋果等科技公司等，均大力投資在電視電影上。



韓國也是一樣，韓國K－Pop背後都是由科技公司的資金支持。香港在這方面需要有政策的調整，如何引進更多資金投資香港電影是一個重點。在香港自由國際化的環境下，香港要發展怎樣的電影電視產業？



香港需要與時並進推動電影體制改革，好好利用香港過去電影電視的輝煌之本，重振香港的電影電視產業。

