中評社北京11月19日電／網評：外資大行高管何以齊聚香港？



來源：大公報 作者：鄭曼晴



金管局主辦的第三屆國際金融領袖投資峰會由昨日起一連三日舉行，吸引了超過300名國際金融機構領袖出席，其中還包括摩根士丹利、高盛、瑞銀、匯豐等大行的百多名高管。何以這些外資大行領袖齊聚香港？首要原因在於中國經濟的穩定性和韌性為世界經濟發展提供巨大的機會，其次在於他們看好國際金融中心的香港，希望從中找到“賺錢”之道。事實再次說明，只要善用“一國兩制”和“內聯外通”優勢，做好“超級聯繫人”和“超級增值人”的角色，香港前景必將更廣闊。



這次峰會的主題是“在變局中前航”，近年全球所有國家和地區的經濟都無可避免地面對下行壓力，加上俄烏、中東政治地緣衝突、特朗普當選新一任美國總統等不穩定因素，作為世界經濟引擎的中國，重要性越益提高。近年來一些發達經濟體經濟﻿復甦不及預期，嚴重拖累了全球經濟的穩定增長，中國經濟一直是全球經濟增長的穩定器和動力源，其帶給其他國家的是機遇而不是風險，更是不同地區乃至全球繁榮的關鍵因素。



即便遭受地緣政治衝突此起彼伏、全球經濟﻿復甦脆弱乏力等外部衝擊，近年中國經濟始終保持著平穩增長，而且充滿韌性活力，對全球經濟增長的貢獻率保持在30%左右。在全球變局之下，中國經濟不僅穩住自身發展勢頭，更為全球經濟增長持續輸出不竭的動力。2013至2023年，中國經濟年均增長率達6.1%，對比其他發達經濟體、新興市場和發展中經濟體的年均增長率分別為3.1%、4.4%和2.1%，明顯領先全球。



中國經濟充滿韌性活力



今年以來，中國經濟表現仍然好於預期，並呈現向好趨穩態勢。國家統計局數據顯示，中國一季度GDP同比增長5.3%，較去年四季度環比增長1.6%。這亦進一步提振了全球投資者的樂觀情緒，例如國際貨幣基金組織（IMF）、高盛、瑞銀、德意志銀行便紛紛上調了對中國經濟增長的預測值。而且從這些國際機構及大行的預測看，今年中國經濟增速將高於美國、歐元區、日本等主要經濟體；IMF更估計，2024年亞洲經濟在中國發展刺激將增長4.5%，不只高於新興市場和發展中經濟體的4.2%增速，更超越發達經濟體的1.7%增速。



再加上近來中央降准降息、釋放長期流動性約1萬億元、推動企業融資和居民信貸成本進一步降低、新增實施100萬套城中村改造和危舊房改造、年底房地產“白名單”項目貸款審批通過金額料將翻倍至逾4萬億元等一系列刺激經濟措施陸續出台，未來中國經濟還會維持強勁的發展後勁和韌性。

