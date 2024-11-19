習近平出席二十國集團領導人第十九次峰會

當地時間11月18日上午，國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人第十九次峰會。這是峰會開始前，習近平受到巴西總統盧拉熱情迎接。（圖源：新華社） 中評社北京11月19日電／據新華社報導，當地時間11月18日上午，國家主席習近平在巴西里約熱內盧出席二十國集團領導人第十九次峰會。



在峰會第一階段圍繞“抗擊饑餓與貧困”議題討論時，習近平發表題為《建設一個共同發展的公正世界》的重要講話。



習近平指出，當今世界百年變局加速演進，人類發展面臨的機遇和挑戰前所未有。作為世界主要大國領導人，我們應該不畏浮雲遮望眼，秉持命運共同體意識，扛起歷史責任，展現歷史主動，推動歷史進步。中國主辦二十國集團領導人杭州峰會時，首次將發展議題放到宏觀經濟政策協調的中心位置，這次里約熱內盧峰會把“構建公正的世界和可持續的星球”作為主題，並決定成立“抗擊饑餓與貧困全球聯盟”。從杭州到里約熱內盧，我們都致力於同一個目標，即建設一個共同發展的公正世界。



為了建設這樣的世界，我們要在貿易投資、發展合作等領域增加資源投入、做強發展機構，多一些合作橋梁，少一些“小院高墻”，讓越來越多發展中國家過上好日子、實現現代化；要支持發展中國家採取可持續的生產和生活方式，妥善應對氣候變化、生物多樣性喪失、環境污染等挑戰，建設生態文明，實現人與自然和諧共生；要營造開放、包容、非歧視的國際經濟合作環境，推動普惠包容的經濟全球化，讓新技術、新產業、新業態賦能可持續發展，支持發展中國家更好融入數字化、智能化、綠色化發展潮流，縮小南北差距；要堅持多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。



習近平指出，中國發展是全球共同發展的重要組成部分。中國已經實現8億貧困人口全部脫貧，提前完成聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標。這些成就是中國政府和中國人民勠力同心、艱苦奮鬥幹出來的。中國始終堅持以人民為中心，莊嚴承諾“決不能落下一個貧困地區、一個貧困群眾”。堅持精準扶貧，堅持在經濟發展中扶貧，堅持在促進當地特色產業發展中扶貧，堅持在促進共同富裕中扶貧。中國的脫貧歷程表明，本著滴水穿石、一張藍圖繪到底的韌性、恒心和奮鬥精神，發展中國家的貧困問題是可以解決的，弱鳥是可以先飛、高飛的。中國可以成功，其他發展中國家同樣可以成功。這是中國成功打贏脫貧攻堅戰的世界意義。



習近平強調，中國始終是全球南方的一員，是發展中國家可靠的長期合作夥伴，也是支持全球發展事業的行動派和實幹家，願同廣大發展中國家攜手實現現代化。

