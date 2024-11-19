香港新聞聯組團赴浙江采風交流

“2024香港新聞聯來浙采風交流活動”在浙江杭州啟動。采風交流團成員合影留念。（來源：大公網） 中評社北京11月19日電／據大公網報導，18日，由浙江省政府新聞辦與香港新聞工作者聯會（以下簡稱：香港新聞聯）共同主辦的“2024香港新聞聯來浙采風交流活動”在浙江杭州啟動。來自香港大公文匯傳媒集團、明報、信報、星島日報、灼見名家、香港01、香港中通社、橙新聞等港媒的20餘位高層代表及青年記者將在一周時間內實地走訪杭州、嘉興、寧波、紹興等地，深入瞭解浙江經濟社會發展變化，瞭解學習浙江在媒體融合發展方面的成功經驗。同時，采風交流團還將參加2024年世界互聯網大會烏鎮峰會，獲悉互聯網技術發展最前沿信息，見證中國互聯網技術高速發展成果。＼大公報記者 王莉



開展戰略合作 講好浙港故事



全國政協委員、香港新聞工作者聯會主席、香港大公文匯傳媒集團董事長李大宏表示，推動香港新聞同業與內地新聞同業交流合作是香港新聞聯的創會宗旨之一。今年3月，香港新聞聯與浙江省人民政府新聞辦公室簽訂了《國際傳播戰略合作框架協議》，半年多以來，在雙方共同努力下，浙港兩地在新聞交流、文化傳播、人才培養等領域的合作卓有成效。此次率團來浙采風，正是雙方戰略合作的具體成果。“我們將挖掘更多的感人故事，向香港和海外受眾講述浙江各地正把習近平總書記擘畫的宏偉藍圖變為美好現實。”



同時，李大宏也表示，此行還期待瞭解學習浙江在媒體融合發展方面的成功經驗。“近年來，浙江積極構建適應全媒體生產傳播工作機制和評價體系，推進主流媒體系統性變革，值得香港同行學習借鑒。”



“媒體朋友走親戚 常來常往”



浙江省委宣傳部部務會議成員、省政府新聞辦新聞發言人駱莉莉表示，近年來浙港兩地新聞文化領域交流合作十分頻繁，相繼舉辦了香港傳媒學子浙江行、香港傳媒高層人士浙江參訪、浙港青年企業家論壇等活動。“我們希望兩地的新聞交流能進一步走深走實，兩地媒體界的朋友能像走親戚一樣常來常往。”