各方競逐低空經濟　萬億規模後年可達

時的科技E20 eVTOL電動垂直起降飛行器亮相第七屆進博會汽車展區。（來源：新華網） 中評社北京11月19日電／據大公網報導，在安徽合肥，“空中元宵燈會”讓遊客發出陣陣贊嘆；深圳坪山燕子湖會展中心，坐進“空中的士”的上班族13分鐘後就可抵達福田CBD……18日，中國航空運輸協會通航業務部、無人機工作委員會主任孫衛國在2024國際電動航空（昆山）論壇上透露，中央空管委即將在六個城市開展eVTOL（電動垂直起降飛行器）試點。據悉，六個試點城市初步確定為合肥、杭州、深圳、蘇州、成都、重慶。



數據顯示，2023年中國低空經濟規模達到5059.5億元（人民幣，下同），增速高達33.8%；預計到2026年，中國低空經濟規模有望突破萬億元，2030年可達2萬億元。從去年底的中央經濟工作會議，到今年的政府工作報告，再到多個省市密集發布政策競逐低空經濟第一城……從中央到地方，低空經濟政策利好不斷釋出，也吸引了大小城市以及各大汽車行業產業鏈企業爭相入局，搶占市場先機。



外賣“從天而降”、早高峰打“飛的”通勤、乘坐eVTOL旅遊……千米空域、萬億藍海的低空經濟已成為中國、乃至全球最熱的產業賽道。今年以來，低空經濟的發展進入政策密集出台期：今年全國兩會，“積極打造生物製造、商業航天、低空經濟等新增長引擎”被寫入政府工作報告。10月，國家相關部委籌劃成立低空經濟專管司局。11月，工信部召開低空產業發展領導小組第一次全體會議，研究部署推動低空產業高質量發展的重點任務。



2030年達2萬億級市場規模



低空經濟的發展離不開頂層謀劃。此前，工信部等四部門聯合印發《通用航空裝備創新應用實施方案（2024－2030年）》。該方案提出了兩個階段性目標：到2027年，我國通用航空裝備供給能力、產業創新能力顯著提升；到2030年，以高端化、智能化、綠色化為特徵的通用航空產業發展新模式基本建立，通用航空裝備全面融入人民生產生活各領域，成為低空經濟增長的強大推動力，形成萬億級市場規模。而業界普遍測算，2030年有望達到2萬億元規模。