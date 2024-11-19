習近平會見英國首相斯塔默

當地時間11月18日上午，國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見英國首相斯塔默。（圖源：新華社） 中評社北京11月19日電／據新華社報導，當地時間11月18日上午，國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見英國首相斯塔默。



習近平指出，當前世界進入新的動蕩變革期。中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，既肩負推動各自國家發展的重任，也承擔應對全球性挑戰的責任。雙方應該秉持戰略夥伴定位，堅持相互尊重、開放合作、交流互鑒，實現互利共贏，共同書寫中英關係健康穩定發展的下一個篇章。



習近平強調，中英兩國歷史文化、價值理念、社會制度雖有差異，但共同利益廣泛，雙方應該理性客觀看待對方的發展，加強戰略溝通，增進政治互信，確保中英關係走得穩、走得實、走得遠。兩國在貿易投資、清潔能源、金融服務、醫療民生等領域擁有廣闊合作空間，應該不斷拓展，更好惠及兩國人民。雙方要推動熱點問題政治解決，加強人工智能全球治理，為促進世界經濟增長、實現各國共同發展作出貢獻。



斯塔默表示，英中之間擁有廣泛共同利益，對解決全球性挑戰、維護世界和平和發展負有重要責任。英中持久強有力關係對於兩國和世界都非常重要。英方希望秉持相互尊重和平等坦誠的精神，同中方加強對話，增進相互瞭解，在經貿、科技、財政金融、衛生醫療、教育、應對氣候變化等廣泛領域開展交流合作。英中都堅持多邊主義，英方願同中方加強多邊溝通協調，推動政治解決地區熱點問題。



蔡奇、王毅等參加會見。