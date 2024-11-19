習近平會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯

當地時間11月18日上午，國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯。（圖源：新華社） 中評社北京11月19日電／據新華社報導，當地時間11月18日上午，國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯。



習近平指出，去年11月，我們在北京就事關中澳關係長遠發展的戰略性、全局性、方向性問題進行了深入溝通。一年多來，兩國各層級保持密切溝通交往，積極推進落實我們達成的重要共識，取得積極進展。中澳之間沒有根本利益衝突，只要雙方堅持相互尊重、平等相待、求同存異，中澳關係就一定能夠發展好。中方願同澳方一道，推動建設更加成熟穩定、更加富有成果的中澳全面戰略夥伴關係，為地區和世界注入更多穩定性和確定性。



習近平指出，250多家澳大利亞企業參加了今年的中國國際進口博覽會，創下歷史新高，這是澳方企業對中國經濟和兩國合作投下的“信任票”。雙方要堅持拓展互利共贏的合作格局。中方願進口更多澳大利亞優質產品，鼓勵中國企業赴澳投資興業，希望澳方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境。中澳都是經濟全球化和自由貿易的支持者、維護者，雙方應該加強協調和合作，反對保護主義，推動各國在開放中分享機會和利益，實現共同發展。



阿爾巴尼斯表示，很高興在澳中全面戰略夥伴關係建立十周年之際再次同習近平主席會面。自我去年訪華以來，澳中關係在包括貿易在內的各領域取得令人鼓舞的進展，為兩國人民帶來實實在在的利益。澳方堅持奉行一個中國政策，反對“脫鈎”，主張推進經濟全球化，希望同中方加強在能源轉型、氣候變化等方面合作。中國發展為亞太地區長期保持穩定和增長作出重要貢獻，澳方讚賞中國在亞太經合組織等多邊機制發揮的重要作用，支持中國擔任2026年亞太經合組織東道主，願同中方加強多邊溝通，促進地區和平穩定和繁榮發展。



蔡奇、王毅等參加會見。