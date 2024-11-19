內地低空經濟潛力大，小鵬汽車的飛行汽車亮相珠海航展。（大公報） 中評社香港11月19日電／大公報報導，內地貨幣及財政政策發力支持，強化經濟﻿復甦基礎的效用更大，中國股票持續吸引新資金流入，外資續看好後市，顯見對中國投資的信心提升，持續低吸中資股，未受短期市況波動所影響。



內地A股及港股經過一輪急升之後出現整固是十分正常，屬於技術性調整，未有改變反復向上大方向。截至昨日，今年來上證綜指、滬深300指數及恒生指數上升11.7%、15.1%及14.8%，仍然追貼全球股市的升幅，近日分別在3300點、4000點及19600點附近好淡拉鋸，預期經過調整消化獲利貨之後，有望延續牛市升浪，向上突破新高位。下列多項利好因素支持下，今次中資股大升浪遠未完結，保持穩步向上形態。



美銀看好後市 籲買中國股票



首先，外資仍在積極追貨，內地A股及港股保持壯旺，分別保持1.5萬億元人民幣及1400億港元以上的日均成交額。由此反映中資股持續有不少買盤，上證綜指及恒生指數分別回落到3400點及20000點以下水平，都有不俗承接力，內外投資者都在等待著A股及港股回調低吸的機會，這從中國股票繼續吸引資金流入可以反映出來。



事實上，美國銀行策略師繼續看好後市，建議投資者在特朗普明年1月20日就職之前買入中國股票，相信是進入特朗普2.0時代，美國貨幣及財政政策將拖累美元進一步走弱，利好亞洲及新興市場股市表現。



財幣雙策支持 穩增長效用大



其次，內地貨幣及財政政策同時發力，減息、降准之外，還通過財政擴張，增發特別國債及地方專項債，穩定房地產及化解地方債風險，有助增強經濟信心，提振消費及投資。由於內地舉債及赤字還有提升空間，預期還有後續的政策舉措推出，預期穩增長、強化﻿復甦基礎效用會比預期大，吸引資金持續押注。



事實上，內地推動企業技術改造及和設備更新政策不斷加大，展現製造業以至經濟發展動能。工業和信息化部表明通過中央財政支持1000多間重點“小巨人”企業，打造新動能、攻堅新技術、開發新產品、強化產業鏈配置能力，目前工業領域在建和年內開工項目大約有36000個，預期未來3年拉動投資11萬億元人民幣，由此可見投資對經濟拉動作用實在不容低估。

