廣州擬降入戶門檻　學歷年齡俱放寬

中評社北京11月19日電／據大公網報導，11月18日起，廣州市發展和改革委員會就《廣州市戶籍遷入管理規定（修訂稿）》（簡稱《規定（修訂稿）》）公開徵求意見。



《規定（修訂稿）》擬新增兩類入戶類別，並明確相應條件。一類是安居樂業入戶，即在白雲區、黃埔區、花都區、番禺區、南沙區、從化區和增城區7個行政區內，擁有合法產權住宅房屋且在廣州連續繳納社會保險滿1年的人員，可申請入戶。同時擬新增投資納稅入戶，在最近連續36個月內，在廣州實際繳納的個人所得稅稅額累計在20萬元人民幣以上的人員，可申請入戶。



根據《規定（修訂稿）》，廣州計劃取消積分制入戶年度名額限制，實行常態化申請，累計積分分值達到年度積分制入戶分數線即可申請入戶，並放寬積分制入戶年齡限制，申請年齡由45歲放寬至50歲。



此外，《規定（修訂稿）》擬放寬引進人才入戶條件，全面支持高層次人才入戶。一方面，放寬年齡限制，博士、碩士、本科入戶年齡分別放寬到55、50、45周歲，均放寬了5歲。另一方面，降低入戶學歷門檻，允許大專學歷入戶。



《規定（修訂稿）》還明確將放寬政策性入戶條件，調整投靠子女入戶條件限制；完善安置入戶類人員適用範圍。



廣東省體制改革研究會執行會長彭澎認為，新政有望進一步刺激房地產。他表示，之後擁有最嚴入戶政策的北京或許會放鬆外圍，上海和深圳可能跟進廣州的入戶政策，但降低的幅度和範圍應該會收窄。