原木期貨上市交易　服務木材產業鏈更好發展

中評社北京11月19日電／據新華網報導，記者從大連商品交易所獲悉，原木期貨合約11月18日在大商所正式掛牌交易，原木期權合約將於11月19日掛牌交易。



據介紹，原木期貨和期權的上市，將有效拓展期貨市場服務木材產業鏈的深度和廣度，並在助力相關產業鏈企業應對價格風險、完善原木價格形成機制等方面發揮積極作用。



在大商所上市的原木期貨交易標的為針葉原木。據瞭解，針葉原木可用於建築木方、建築模板、人造板加工、家具製作，其市場規模大、進口來源廣，露天堆放便於存儲，且現貨市場存在推薦性國標，有利於開展標準化的期貨合約交易。



我國是全球木材消費大國、原木進口大國。



“林業產業在國民經濟發展中占有舉足輕重的地位。”大連市副市長李丹表示，原木期貨和期權的上市，將吸引更多木材生產、加工、經銷企業落戶大連，有效帶動期現貨交易聯動，優化資源配置，進一步提高大商所在期貨市場的地位和作用。



據介紹，2022年以來原木價格進入下跌周期。大商所理事長冉華表示，近年來受多重因素影響，原木價格波動較大，產業避險需求強烈，發展原木期貨市場有良好的市場基礎。



業內人士表示，一直以來，原木進口企業和下游木材加工企業缺少風險管理工具和遠期價格參考，只能被動承受價格的不利變動，對上市原木衍生品有著迫切訴求。大商所推出原木期貨和期權對服務木材產業鏈企業具有重要意義。



中國物流與採購聯合會總經濟師何輝稱，原木期貨和期權的上市，有利於形成公開、透明的市場價格，增強我國在全球木材行業的影響力，也有助於推動產業升級，為木材行業的可持續發展注入新的動力。

