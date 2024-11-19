北京中關村形成新一代信息技術萬億級集群

中評社北京11月19日電／據大公網報導，18日在北京發布的“中關村指數2024”結果顯示，北京中關村國家自主創新示範區（下稱中關村）已形成新一代信息技術“萬億級”產業集群，醫藥健康、集成電路等9個“千億級”產業集群。



指數由北京方迪經濟發展研究院、中關村創新發展研究院發布，旨在直觀有效刻畫中關村創新發展的新動態、新特點、新趨勢。已連續13年向社會發布，成為表征中國高新區和高新技術產業發展的“晴雨表”和“風向標”。



北京方迪經濟發展研究院研究總監哈妮麗表示，2023年中關村綜合指數為329.4，較上年提升19.9個點，體現出中關村穩中有進的總態勢。中關村硬科技創業特徵凸顯，2023年新設科技型企業51497家，平均每天新設科技型企業約141家，人工智能、機器人、新能源等新興領域新設企業數量快速增長。



獨角獸企業領跑全國



她表示，中關村優質企業群體競相湧現，形成由高成長初創企業、專精特新企業、獨角獸企業、上市企業、科技領軍企業等構成的科技型企業矩陣。獨角獸企業領跑全國，截至2023年底，中關村獨角獸企業92家，總估值4750億美元，占全國的三分之一，潛在獨角獸企業115家。



中關村企業積極實施國際化戰略，深耕重點區域，拓展發展新空間。哈妮麗提到，2023年，中關村規模以上企業高新技術產品和技術服務出口額合計1801億元人民幣，占出口總額的53.8%。約五成上市企業實現產品或服務出海，2023年海外收入1.9萬億元人民幣，小米、京東方等20家上市企業海外收入超百億元人民幣。