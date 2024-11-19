資本市場互聯互通：提供多元資產配置選擇

中評社北京11月19日電／據人民網報導，日前，滬港通迎來“通車”十周年。



證監會副主席李明11月18日在香港交易所互聯互通十周年高峰論壇上表示，滬深港通十年來開創了操作便利、風險可控的跨境證券投資新模式，是兩地市場協同發展的重要縮影。證監會持續推進資本市場高水平制度型開放，積極支持香港鞏固提升國際金融中心地位。



在不少業內人士看來，滬港通是我國資本市場不斷優化完善互聯互通機制，持續推進市場、機構、產品全方位制度型開放的一個縮影。近年來，我國資本市場推進資本市場深化改革，在互聯互通方面取得一系列新的進展和成效，實現市場、產品雙向開放，為境外投資者提供更多元的資產配置選擇。



據記者梳理，截至目前，富達等25家外資控股或全資證券基金期貨公司相繼獲批，花旗銀行等5家外資銀行在華子行獲得基金托管資格，橋水等35家外商獨資或合資私募證券投資基金管理人在基金業協會備案。同時，推動A股納入明晟（MSCI）、富時羅素、標普道瓊斯等國際指數，納入比例不斷提升。中日、中新、深港、滬港ETF互通相繼開通並順利運行，已合計推出24只ETF互通產品。期貨期權特定品種開放持續擴大，首家在華外資銀行實現參與境內國債期貨市場交易。11月初，首批14家證券公司試點參與粵港澳大灣區“跨境理財通”業務落地。



此外，外資投資A股市場渠道、範圍正在進一步拓寬。11月初，《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》修訂發布，從五方面降低投資門檻，進一步拓寬外資投資證券市場渠道，發揮戰略投資渠道引資潛力，鼓勵外資開展長期投資、價值投資。



在持續“引進來”的同時，“走出去”步伐也在加快。Wind數據顯示，截至11月17日，今年已有49家中國公司登陸美股市場，超過去年同期的31家；共有40家公司登陸港交所，超過去年同期的34家，且後備企業不斷擴容。