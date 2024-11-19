財政部：六萬億債務限額已下達各地

中評社北京11月19日電／據大公網報導，全國人大常委會11月8日批准增加6萬億元地方政府債務限額置換存量隱性債務。11月9日，中國財政部將6萬億元債務限額下達各地，指導督促地方抓緊履行法定程序，穩妥做好發行工作，妥善安排債券資金。



財政部18日公布，目前正在加強對地方的政策指導，用好6萬億元地方政府債務限額，更好發揮增量政策效應。部分省份已經啟動發行工作，加快政策落實落地。



2024年，經全國人大批准，中國財政部安排新增地方政府專項債券額度3.9萬億元，加上2023年結轉的1000億元，財政部下達各地2024年新增專項債券額度4萬億元。



財政部介紹，總體來看，2024年專項債券發行使用有以下幾個特點：科學把握發行節奏，截至2024年10月末，各地累計發行3.9萬億元、發行進度98%；重點支持重大項目，1－10月專項債券投向項目3萬餘個，支持了一大批早晚都要幹、具有較強經濟社會效益的項目建設；帶動投資作用明顯，1－10月各地用作項目資本金超3000億元，主要集中在交通基礎設施領域，重點用於國家重大戰略項目，有效發揮政府投資“四兩撥千斤”的撬動作用。



將研究擴大專項債券使用範圍



財政部表示，下一步，將研究擴大專項債券使用範圍，健全管理機制，保持政府投資力度和節奏，合理降低融資成本，切實推動高質量發展。