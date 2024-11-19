便利納稅人跨區遷移顯成效

中評社北京11月19日電／據經濟日報報導，記者近日從國家稅務總局獲悉，此前，國家稅務總局在充分聽取企業及基層稅務部門意見建議的基礎上，制發《國家稅務總局關於進一步便利納稅人跨區遷移服務全國統一大市場建設的通知》。自2024年9月1日政策執行以來至10月31日，全國範圍內共有4610戶納稅人進行跨省遷移，同比增長30.04%，涉稅業務平均辦理時長壓縮5天至10天，符合條件的企業當天即可順利遷出。



據瞭解，在國家稅務總局的統籌指導下，各地稅務部門加強與市場監管等部門信息共享，通過跨部門信息聯動、前端輔導和事前提醒，讓納稅人在遷出前“心中有數”。在事前提醒環節，國家稅務總局設計了“事前提示提醒及自助預檢”“未辦結事項內控監督”等優化場景。納稅人可通過辦稅服務廳窗口、新電子稅務局等渠道進行預檢，一次性獲知是否存在稅務遷移未結事項，便於遷移前自主辦結。同時，稅務部門還專門設置監測指標，督促稅務人員限時辦理未結工作事項。



同時，國家稅務總局設計了“未結事項自動辦理”“數電票納稅人無感遷移”等優化場景，實現事中辦理的提速增效。對於匯算清繳期外遷的納稅人，在遷入地辦理遷移年度企業所得稅、個人所得稅經營所得匯算清繳時，產生的退（補）稅可直接在遷入地辦理入庫，不需要再返回遷出地辦理。此外，納稅人可在遷入地按規定申請遷移年度個稅代扣代繳手續費，不用在遷出地、遷入地分別申請。



遷入地稅務機關還推出了“無縫銜接”遷入服務，讓遷入企業少跑腿。“今年我們公司從曲靖市羅平縣遷移到德宏州梁河縣，本來還擔心遷入後未辦結事項還要回頭再辦，沒想到在遷入地就全辦完了，十分方便。”雲南野森珍綠色食品有限公司財務負責人楊春艶表示。



聚焦納稅人繳費人“就近辦”“異地辦”需求，國家稅務總局推動建立跨區域通辦服務機制，各地稅務局成立征納互動服務中心，實現涵蓋跨區遷移在內涉稅（費）事項線上線下跨區域通辦，幫助符合條件的納稅人通過線上征納互動平台實現“辦問協同、辦審一體、一站辦結”。海南華創檢測有限公司財務人員金鑫表示：“我們公司從湖南長沙搬遷到了海南東方。剛辦完遷移業務，就接到了海南稅務部門的涉稅事項輔導電話，詳細告知相關優惠政策。”

