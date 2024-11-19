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新疆喀什一學校發生踩踏
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2024-11-19 11:35:08
中評社北京11月19日電／據新華網報導，從新疆喀什地委宣傳部瞭解到，18日15時左右，喀什市第八中學學生從宿舍樓到教學樓上課期間，由於一名學生在樓梯間不慎摔倒，引起後方學生摔倒，發生踩踏，目前受傷學生已經送往醫院治療。
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