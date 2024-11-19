消費利好持續加碼　激活經濟發展新活力

中評社北京11月19日電／據人民網報導，綠色消費引領潮流，智慧商圈匯聚人潮，線上線下融合促銷，消費券發放持續升溫……近年來，我國消費潛力不斷釋放，供需兩端協同發力，消費熱度不斷攀升。



國家統計局最新數據顯示，10月份，社會消費品零售總額45396億元，同比增長4.8%，比上月加快1.6個百分點；環比增長0.41%。



不斷湧現的各類“花式服務”，引領我國進入“新消費時代”。在消費品以舊換新活動的帶動下，消費市場潛能加速釋放，帶動相關商品銷售保持增長。



綠色消費引領潮流，成為消費市場的新風尚。從綠色家電到新能源汽車，越來越多的消費者開始關注產品的環保性能，選擇低碳、節能的產品。



在新能源汽車領域，相關補貼政策的持續加碼，進一步推動了市場的快速增長。廣東省補貼標準提高至購買新能源乘用車補2萬元／輛、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補1.5萬元／輛；上海市推出個人消費者購買5萬元以上（含）純電動小客車新車，一次性1.5萬元購車補貼；新疆維吾爾自治區推出購買新能源汽車補貼1.8萬元，新購燃油車補貼1.3萬元……



在線上消費方面，電商平台的快速發展為消費市場注入了新的活力。各地有關部門也加大了對電商平台的支持力度，通過發放消費券、組織促銷活動等方式，鼓勵消費者在線購物。江蘇省推出了“電商名城·樂購江蘇”活動，通過電商平台發放消費券，鼓勵消費者在線購物；福建省與電商企業合作，共同打造了“數字福建·雲上購物節”，利用大數據、雲計算等技術，為消費者提供了更加便捷、智能的購物體驗。



數據顯示，1－10月份，社會消費品零售總額398960億元，同比增長3.5%，比1－9月份加快0.2個百分點。全國網上零售額123632億元，同比增長8.8%。其中，實物商品網上零售額103330億元，增長8.3%，占社會消費品零售總額的比重為25.9%。1－10月份，服務零售額同比增長6.5%。

