全國近八成村衛生室納入醫保定點

圖為廣西河池市宜州區德勝鎮上坪村衛生室（圖源：新華社） 中評社北京11月19日電／據人民網報導，國家衛生健康委日前召開新聞發布會，介紹提升基層能力、增進群眾健康服務獲得感有關情況。國家衛生健康委基層司司長傅衛說，截至今年三季度，全國已有78.4%的村衛生室納入醫保定點管理，10個省份實現全部村衛生室動態納入醫保定點管理，居民就近報銷更加方便了。



傅衛說，基層醫療衛生機構以占全國將近1／3的衛生人力資源，提供了全國一半以上的診療服務量以及絕大多數的基本公共衛生服務，為城鄉居民健康提供了基礎性保障。我國全面推開緊密型縣域醫共體建設，持續開展“優質服務基層行”活動，目前已經有3.56萬所鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心達到了服務能力標準。



強化基層的全科、中醫科、康復科、兒科等重點科室建設，重點加強基層兒科服務能力建設。目前全國有80%的鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心都可以提供兒科服務。多渠道擴充優化鄉村人員隊伍。實施大學生鄉村醫生專項計劃，完善基層的人才政策，推動落實縣管鄉用和鄉聘村用。同時，進一步提升人員素質，組織開展了鄉村全科執業助理醫師考試，實施基層衛生人才能力提升培訓項目。目前，在村醫隊伍中執業醫師和執業助理醫師比例已經超過了45%。



截至目前，我國已經有2171個縣區開展了緊密型縣域醫共體建設，實現了以省為單位全面推開。今年以來，我國加快推動縣域醫共體內以人員為核心的資源下沉，同步實施服務、技術、管理下沉，開展巡回醫療和巡診派駐，現在全國90%以上的縣實現了縣級醫院人員派駐鄉鎮衛生院全覆蓋。同時，加快醫學影像、醫學檢驗、心電診斷等縣域內資源共享中心建設，影像中心已經覆蓋全國70%以上的鄉鎮衛生院，推動了基層檢查、上級診斷、結果共享互認，讓群眾在基層能夠享有更便捷、更優質的檢查診斷服務。



從2023年開始，國家衛生健康委等5部門聯合開展實施大學生鄉村醫生專項計劃。截至今年10月底，專項計劃錄用的近7500名大學生鄉村醫生都已陸續走上工作崗位。2023年專項計劃招錄的大學生平均年齡24歲，97%都集中在35歲及以下，大學本科及以上學歷占到了12.5%，大學專科學歷占到87.5%。專項計劃為村醫隊伍增添了新鮮力量，提升了鄉村醫生隊伍學歷。目前，各地正在繼續推進2024年專項計劃招聘工作。