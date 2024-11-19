各地陸續啟動集中供熱　力保群眾溫暖過冬

中評社北京11月19日電／據人民日報報導，11月13日，天津市正式供熱。當天零時起，各供熱單位均升溫送暖，保障市民溫暖過冬。



供熱初期，系統能否穩定運行？市民家中的暖氣是否及時升溫？記者進行了實地探訪。



加強能源儲備，提前改造管網檢修設施



“熱起來了，挺好。”11月13日一早，家住天津市和平區的沈傑起床之後摸了摸暖氣片，又看了看溫度計，“這會兒23.2攝氏度。前幾天試水的時候就已經有熱乎氣兒了。”沈傑住的房子樓齡40多年，“暖氣都是後來加裝的，老樓嘛，保溫差點兒，所以每年一到這會兒我就盯著供熱情況。”



“情況正常。”11月12日深夜，天津能源集團陳塘熱電公司集控運行人員李高陽和同事李建輝、李勝越來到廠房，分頭核對熱網加熱器液位、檢查調試熱網補水電動門。天津能源集團生產調度中心的大屏幕上，此刻正實時顯示各類送熱數據。



“我們在采暖季到來前提早謀劃做好燃料採購計劃和階段性儲備，採取多源採購方式，確保煤炭穩定供應。”天津能源集團副總經理付金棟介紹。利用今年檢修時間，天津能源集團完成供熱老舊管網改造396公裡，改造量為2023年的6.6倍；完成5720項設備設施檢修、1452台換熱機組提效、3676戶串聯繫統分戶改造和4108戶戶內檢修清洗；對轄區內全部415家中小學、醫療機構等重點用戶進行定點走訪、跟蹤服務，對其中91家實施供熱保障提升工程。



11月13日正式啟動供熱前，天津全市574個供熱站已全部完成室內打壓試水、入戶濾網清洗和冷態循環運行工作；11月7日起，各供熱站又開始熱態調試工作。“截至目前，全市供熱設施檢修工作已經全部完成。”天津市城市管理委員會黨組成員藺金太介紹，此次供暖季，天津已更換或檢修換熱器4891台、水泵電機7105台套、燃氣報警裝置3639個、壓力表15931個；全市供熱管網改造累計完成1086.85公裡，“冬病夏治”戶內供熱設施提升改造累計完成7638戶。



設置供熱管家，出現故障時居民可直接聯繫



11月12日夜，天津能源集團城安熱電公司河西第一供熱服務中心供熱服務管家石益鳴和同事接到工單後，立即趕往河西區龍都花園檢修樓內供熱管道。到了現場，石益鳴迅速判斷出故障點並及時排除了洩漏故障，又對附近可能存在的隱患點做了詳細排查，“油壬墊出了點問題，修好了。”

