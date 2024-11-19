中評社北京11月19日電／據人民日報報導，從國家稅務總局獲悉：全國納稅信用年度評價結果顯示，2024年全國守信納稅人達4127萬戶，比2023年增加378萬戶，其中納稅信用最高等級A級納稅人近335萬戶，比去年增加45.6萬戶，誠信納稅企業數量穩步增長。



依法誠信納稅是企業合規的一個重要方面。相關部門履職盡責、科學引導，推動企業養成依法誠信納稅的自覺。2009年，國家稅務總局發布了《大企業稅務風險管理指引（試行）》，指導大企業和稅務機關開展稅收風險管理。近期，國家稅務總局發布《“走出去”稅收指引》（2024年修訂版），將涉稅服務事項由原來的99個擴充至120個，並更新了2021年—2024年生效的稅收政策文件及稅收協定有關內容，幫助企業更好適應國內外稅收環境新變化，做好稅務合規管理。



此外，稅務部門還充分運用稅收大數據，對企業合規情況進行風險掃描，幫助納稅人及時享受稅收優惠、糾正政策執行偏差、規範稅費申報，防範化解各類稅費風險。



國家稅務總局數據顯示，2024年，稅務部門借助征納互動服務，完善納稅信用提示提醒機制，及時提示納稅人糾正失信行為，共幫助1300萬戶納稅人實現納稅信用修復或升級。