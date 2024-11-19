美媒盤點十大新興國防技術

中評社北京11月19日電／據科技日報報導，近日，美國博思艾倫咨詢公司高級副總裁布賴恩·麥卡錫在《國防》月刊網站上發表了題為《2024年十大新興國防技術》的文章，深入探討了國防與情報領域當前及未來一至三年內至關重要的技術。



AI加速器芯片



人工智能（AI）加速器芯片是專為加速人工智能／機器學習（AI／ML）計算並降低能耗而設計的半導體芯片。這些芯片使得邊緣設備也能實現AI功能。文章認為，AI的發展速度可能取決於新型芯片的材料與設計。在短期內，邊緣應用（如無人機系統上的高保真計算機視覺或頭戴式顯示器中利用自然語言進行的實時翻譯）可能會發生重大變革。未來，隨著芯片變得越來越“類腦”，像大型語言模型這樣高度複雜的模型，也能在小型化、輕量化、低功耗的設備上運行。



定位、導航和授時替代技術



定位、導航與授時替代技術提供了一種比現有全球定位系統（GPS）更安全、更穩健的替代方案。該技術套件包括慣性、視覺、低地球軌道衛星、地面射頻以及基於環境和地球物理的導航和授時技術。美國未來的導航系統預計將嵌入多種可替代PNT技術模式，並可能利用多模態AI技術進行整合。



自主集群機器人



自主集群機器人是指一群作為整體協同執行任務的機器人。自主集群的應用包括情報收集、基礎設施監控、周邊安全維護以及在戰場上鎖定目標或動能打擊。自主集群中的單元使用AI“駕駛員”與人類、集群內的其他單元以及非集群系統進行通信，實現決策優化和任務執行。文章指出，自主集群應用包括集群之間的“混戰”，對軍事人員、設備和車輛的動能打擊，以及增強情報、監視、偵察、通信、電子戰、後勤支援等方面的能力。

