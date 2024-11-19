全國一般公共預算收入增幅繼續回升

中評社北京11月19日電／據人民日報報導，財政部18日公布10月份財政收支運行數據。10月份，全國一般公共預算收入同比增長5.5%，增幅繼續回升。1—10月，全國一般公共預算收入184981億元，同比下降1.3%，累計降幅繼續收窄；扣除去年同期中小微企業緩稅入庫抬高基數、去年年中出台的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響後，全國收入保持平穩增長。



1—10月，全國一般公共預算支出221465億元，同比增長2.7%。各級財政部門加強財政資源統籌，加大對基本民生和重點領域的經費保障，保持財政支出強度。全國主要支出領域中，社會保障和就業支出34931億元，增長5.1%；教育支出32573億元，增長1.1%；農林水支出19967億元，增長10.4%；城鄉社區支出16462億元，增長6.6%；科學技術支出7421億元，增長1.1%；住房保障支出6692億元，增長2.5%。



財政部有關負責人表示，10月份，稅收收入同比增長1.8%，年內首次正增長，當月稅收收入運行出現了一些積極變化，比如：國內增值稅降幅（－1.2%）比1—9月（－5.6%）明顯收窄；個人所得稅增長5.5%，為4月份以來首次正增長。



中國財政科學研究院院長楊志勇表示，10月份稅收收入實現正增長，一般公共預算收入增幅持續回升，最主要的原因是經濟回升的基礎在進一步夯實，增量財政政策的作用正得到釋放。後續增長勢頭可望得到保持。



今年7月，國務院召開常務會議，就加力支持“兩新”工作進行部署。財政部堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，研究提出了“一攬子”政策措施，明確安排3000億元超長期特別國債資金，加力支持重點領域設備更新，提升地方消費品以舊換新能力。截至目前，超長期特別國債支持“兩新”資金3000億元已全部下達，相關政策正在逐步發揮效益，預計全年對於拉動經濟回升向好成效顯著。從投資來看，在大規模設備更新政策帶動下，1—10月，設備工器具購置投資同比增長16.1%，拉動全部投資增長2.1個百分點，對投資增長的貢獻率超過60%；從消費來看，在消費品以舊換新政策帶動下，10月份社會消費品零售總額同比增長4.8%，比9月份加快1.6個百分點。其中，10月份限額以上單位家電、汽車、文化辦公用品、家具類商品合計拉動社會消費品零售總額增速達到1.2個百分點，拉動幅度比9月份明顯擴大。

