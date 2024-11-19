科技事業發展需更多“國際職工”

中評社北京11月19日電／據科技日報報導，11月17日，2024大灣區科學論壇開幕式在廣州南沙舉行。本屆論壇匯聚了全球超百位院士及各領域專家，共同探討腦科學與類腦智能技術、人工智能、未來材料等前沿話題，旨在進一步加強科技交流合作和協同創新，共同推動粵港澳大灣區高質量發展。



開放合作是促進人類社會不斷進步的時代要求，科技領域亦然。與會院士專家強調，科學離不開國際合作，科技事業的發展需要有更多的“國際職工”。



“長期以來，我與深圳保持著緊密聯繫。此前成立的深圳馬歇爾諾獎實驗室正在進行大量實驗以及新藥研發。其中，取樣線檢測已經面向全球市場銷售。”2005年諾貝爾生理學或醫學獎得主、澳大利亞科學院院士、中國工程院外籍院士巴裡·馬歇爾表示，希望未來能與更多粵港澳大灣區實驗室進行合作，推動幽門螺杆菌基礎研究的創新與轉化。



去年9月，由我國科學家領銜發起的人體蛋白質組導航國際大科學計劃（以下簡稱“π－HuB計劃”）國際總部在廣州揭牌。



“我們希望大科學計劃的推動，既能幫助人體的構造原理實現突破，也可為揭示整個多細胞生命界的構成原理提供有益的探討，最終真正實現‘治未病’的智慧醫學。”“π－HuB計劃”發起人、中國科學院院士賀福初透露，他們首次利用蛋白質組分析手段，揭示了在病理學上、臨床上無法甄別的首診首治的肝癌。



“研究人類蛋白質組可以讓我們更好地瞭解疾病的發生機制。”同期舉行的大科學計劃與國際合作分論壇上，國際人類蛋白質組組織候任主席、德國格賴夫斯瓦爾德大學教授奧維·沃克說，大科學計劃是全球科學家們共同努力的成果，它需要有資金扶持、時間支撐和當地政府的各方面支持，需要有明確的規則、共同的認可，以及開放的包容性，才能讓全球更多科學家達成合作。



據悉，以大科學計劃牽引國際合作，“π－HuB計劃”已與近20個國家（地區）50家機構共同構建全球創新治理體系，形成強大的國際合作力量。

