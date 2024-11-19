富權：柯文哲“被”再請假三個月利弊多面看

中評社香港11月19日電／澳門新華澳報19日發表富權文章：柯文哲“被”再請假三個月利弊多面看。以下為文章內容。



台灣民眾黨昨日提前舉行中央委員會全體會議，一致通過決議，讓黨主席柯文哲繼續請假三個月，直到二零二五年二月二十八日。此決議暫時平息了是否根據黨章規定，由中央委員互選代理黨主席的爭議，避免了民眾黨可能會發生的某種程度的分裂，但卻也反襯了民眾黨果然是“一人政黨”，黨內目前尚沒有任何一人可以代替柯文哲的能量。而從《刑事訴訟法》的角度切入，由於柯文哲目前正在被羈押禁見，因而民眾黨中央的這個決議，一方面並非是因應柯文哲本人提出繼續請假的申請而做出，另一方面也將難以告知柯文哲本人，因而等於是“強加於”柯文哲頭上的決議。



由於民眾黨主席柯文哲“請假三個月”的假單將於十一月二十九日到期，而台北地檢署向台北地方法院聲請繼續對柯文哲實施羈押禁見兩個月獲准，羈押期直到二零二五年一月五日，已經跨越了柯文哲的請假期，因而在民眾黨內，出現了是否按照民眾黨黨章規定，由中央委員互選一名代理黨主席，還是讓柯文哲繼續請假的討論。在中央的範圍內，大多是來自地方的票選中央委員，支持柯文哲無限期請假；但身處中央的七名“立委”態度曖昧，僅有“立法院”黨團總召黃國昌表示“支持柯主席繼續請假”，不過未清楚說請假多久。因而代理黨主席會否出現，仍有變數。



對於這種分歧，民眾黨在上週三的每週中央委員會議上，曾經有所討論。中央委員張凱鈞提案，建議延長柯文哲請假黨主席的時限。但因此議題敏感且意義重大，而目前各位中央委員是視訊出席會議，為求慎重，因此決定在本週三的中央委員會議進行表決。而且要求全體中央委員實體參加（按慣例可以視訊出席），而與會者除了中央委員以外，中評會主委李偉華也將列席。



但在昨日，卻突然決定，提前兩天亦即昨日下午二時召開中央委員會議。在會議上，與會者提出了兩個提案。其中第一案是由中央委員張凱鈞、江和樹及李國璋共同提案，內容是柯文哲主席遭遇不公正的政治追殺，遭羈押禁見禁止通訊，提請中央委員會通過主席柯文哲繼續請假三個月至二零二五年二月二十八日。第二案則是由會議主持人提請決議，因柯主席繼續請假三個月，本黨仍處緊急狀態中，因此由“中央緊急應變小組”三位共同召集人合議，包含林富男、黃國昌以及李偉華持續代行職務。



該兩項提案都獲得與會者一致通過。在會後的記者會上，罕見地是由林富男而不是通常的黃國昌宣布會議的內容，亦即唯一議程：通過柯文哲繼續請假三個月，及在此期間，將由“中央緊急應變小組”三位共同召集人合議繼續代行職務。

