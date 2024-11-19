何立峰出席香港國際金融領袖投資峰會並致辭

中評社北京11月19日電／據新華社報導，香港國際金融領袖投資峰會18－20日在香港舉行，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰出席並致辭。



何立峰指出，習近平主席和中央政府始終十分關心、高度重視香港發展。在中央大力關心支持、特區政府有力帶領和香港社會各界共同努力下，香港經濟社會發展取得新的成就，金融體系保持充沛活力。實踐證明，有“一國兩制”保駕護航，有國家鼎力支持和各界共同努力，香港國際金融中心地位必將進一步穩固，香港一定能夠保持長期繁榮穩定。



何立峰強調，把香港國際金融中心建設好、鞏固好、發展好，既是香港所需，也是國家所重。中央始終從戰略全局的高度，對香港國際金融中心發展進行定位，將持續完善支持香港國際金融中心建設的政策體系，一如既往、全力以赴為香港深化金融改革發展、維護金融穩定安全提供充分支持和保障。



何立峰指出，中國共產黨二十屆三中全會擘畫了進一步全面深化改革、推進中國式現代化的宏偉藍圖。無論外部風雲如何變幻，我們都將始終堅持集中精力辦好自己的事情，中國經濟發展長期向好的大趨勢沒有變也不會改變。國家好，香港一定好；香港好，國家會更好。希望香港緊緊抓住國家改革發展帶來的歷史性機遇，不斷深化金融改革創新，深度拓展金融開放合作，積極對接國家發展戰略，持續守護好金融安全，在新征程上不斷譜寫“一國兩制”實踐精彩華章。