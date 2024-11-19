國家衛健委：為農村引進更多高素質醫療人才

中評社北京11月19日電／據光明日報報導，國家衛生健康委近日舉行新聞發布會，就提升基層能力，增進群眾健康服務獲得感有關情況進行介紹。國家衛生健康委基層司司長傅衛表示，當前，國家衛生健康委與相關部門正重點關注大學生鄉村醫生長期留任這一問題。下一步，各部門會持續實施好大學生鄉村醫生專項計劃，為農村醫療衛生隊伍引進更多高素質人才。



據介紹，自2023年起，國家衛生健康委會同中央編辦、教育部、財政部、人力資源和社會保障部等部門，聯合開展大學生鄉村醫生專項計劃。截至今年10月底，該計劃錄用的近7500名大學生鄉村醫生已陸續走上工作崗位。該計劃為村醫隊伍建設起到提升學歷層次、優化年齡結構的作用。2023年專項計劃已招錄的大學生平均年齡為24歲，97%的人為35歲及以下；大學本科及以上學歷比例為12.5%，大學專科學歷比例為87.5%。目前，各地正繼續推進2024年專項計劃招聘工作。



如何更好地長期留住並用好大學生鄉村醫生人才？傅衛介紹，下一步，國家衛生健康委將從以下幾方面發力：



一方面，國家衛生健康委將進一步加強已到崗的鄉村醫生管理，並組織開展全面的、具有針對性的培訓，提升大學生鄉村醫生在醫、防、管等方面的綜合服務能力，以便於他們更好地勝任基層崗位，服務群眾。



另一方面，引導大學生鄉村醫生與其他符合條件的在崗鄉村醫生盡快考取執業助理醫師或者執業醫師資格，並且將取得相關執業資格的村醫逐步納入到鄉鎮衛生院職稱評聘中，讓村醫有更加廣闊的職業上升空間。國家衛生健康委也將繼續督促各地，進一步完善和落實好村醫的收入和養老等方面的保障政策，提高鄉村醫生崗位的吸引力，讓更多的人才在農村、在基層能夠留得住、幹得好。