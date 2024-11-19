城中村改造政策支持範圍進一步擴大

中評社北京11月19日電／據人民日報報導，住房城鄉建設部、財政部近日聯合印發通知，部署各地加快落實增量政策措施要求，進一步做好城中村改造工作，推動符合條件的項目盡快啟動實施。按照通知要求，城中村改造政策支持範圍從最初的35個超大特大城市和城區常住人口300萬以上的大城市，進一步擴大到近300個地級及以上城市。



通知明確，地級城市資金能平衡、徵收補償方案成熟的項目，均可納入政策支持範圍。這些城市符合條件的城中村改造項目均可以獲得政策支持：納入地方政府專項債券支持範圍，開發性、政策性金融機構提供城中村改造專項借款，適用有關稅費優惠政策，鼓勵商業銀行按照市場化、法治化原則提供城中村改造貸款等，確保項目順利推進。



在推進城中村改造貨幣化安置方面，通知強調，各地要結合當地房地產市場形勢，統籌考慮商品房的存量和增量，從實際出發，穩妥推進城中村改造貨幣化安置，城市危舊房改造可參照執行。據介紹，通過貨幣化安置等方式實施城中村改造，能夠更好地滿足群眾自主選擇房型、區位等需求，縮短群眾在外過渡時間，讓群眾盡早住上新房；對城市來講，可以消除安全隱患，改善居住環境，完善城市功能；同時，在當前房地產市場供求關係發生重大變化的情況下，也有利於消化存量商品房。



我國城市發展已經進入了城市更新的重要時期，由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整並重，由外延粗放式發展向內涵集約式發展轉變。城中村改造是城市更新的重要內容。