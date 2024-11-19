我國積極推動全球互聯網治理邁向更高水平

中評社北京11月19日電／據新華社報導，當今時代，互聯網發展日新月異，信息化浪潮席捲全球。互聯網讓世界變成了“地球村”，讓國際社會越來越成為你中有我、我中有你的命運共同體。



黨的十八大以來，在習近平總書記關於網絡強國的重要思想科學指引下，我國不斷深化網絡空間國際交流合作，與國際社會攜手構建更加公平合理、開放包容、安全穩定、富有生機活力的網絡空間，讓互聯網發展成果更好造福世界各國人民。



積極參與全球互聯網發展治理——



“中方願同非洲各國各方一道，把握機遇，迎接挑戰，共同加強人工智能領域合作……”今年4月，《2024年中非互聯網發展與合作論壇關於中非人工智能合作的主席聲明》發布，開啟了攜手構建更加緊密的中非網絡空間命運共同體的嶄新篇章。



網絡空間是人類共同的活動空間，網絡空間前途命運應由世界各國共同掌握。



發布《網絡空間國際合作戰略》、簽署《二十國集團數字經濟發展與合作倡議》、推出“攜手構建網絡空間命運共同體”實踐案例、發起“中非攜手構建網絡空間命運共同體倡議”等，促進全球互聯網治理體系改革完善；提出《全球人工智能治理倡議》，共同推動全球人工智能健康有序安全發展；舉辦中德互聯網經濟對話、中國—東盟信息港論壇、網上絲綢之路大會等交流活動，持續推動構建和平、安全、開放、合作、有序的網絡空間……



我國積極參與全球互聯網治理機制，不斷深化數字經濟國際合作，共同維護網絡空間安全，促進互聯網普惠包容發展，與國際社會攜手推動構建網絡空間命運共同體。

