海軍艦艇編隊將於21日至25日訪問香港

中評社北京11月19日電／據科技日報報導，據國防部發布公眾號消息，經中央軍委批准，根據年度工作計劃，11月21日至25日，由海軍海南艦和長沙艦組成的編隊將訪問香港，期間面向香港和澳門同胞組織一系列開放活動。活動旨在展示新時代國防和軍隊建設成就，展示中國人民解放軍維護國家主權安全的堅定決心和強大能力。