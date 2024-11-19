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海軍艦艇編隊將於21日至25日訪問香港
http://www.CRNTT.com   2024-11-19 14:15:47


　　中評社北京11月19日電／據科技日報報導，據國防部發布公眾號消息，經中央軍委批准，根據年度工作計劃，11月21日至25日，由海軍海南艦和長沙艦組成的編隊將訪問香港，期間面向香港和澳門同胞組織一系列開放活動。活動旨在展示新時代國防和軍隊建設成就，展示中國人民解放軍維護國家主權安全的堅定決心和強大能力。

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