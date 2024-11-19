【
大
中
小
】 【
打 印
】
海軍艦艇編隊將於21日至25日訪問香港
http://www.CRNTT.com
2024-11-19 14:15:47
中評社北京11月19日電／據科技日報報導，據國防部發布公眾號消息，經中央軍委批准，根據年度工作計劃，11月21日至25日，由海軍海南艦和長沙艦組成的編隊將訪問香港，期間面向香港和澳門同胞組織一系列開放活動。活動旨在展示新時代國防和軍隊建設成就，展示中國人民解放軍維護國家主權安全的堅定決心和強大能力。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美媒盤點十大新興國防技術
(2024-11-19 11:57:52)
揭仲：防務支出若佔GDP3% 排擠民生預算
(2024-11-18 10:27:51)
李貴發：台增軍事預算風險反升 要三思
(2024-11-14 01:02:19)
台明年防務預算 軍事投資新增60餘億
(2024-11-13 18:55:09)
沃爾茨將任白宮國安顧問 顧立雄：樂觀其成
(2024-11-13 10:18:08)
總預算若沒法審 官方指明年調薪3%不能發
(2024-11-05 15:17:48)
台軍在美受訓照外流 顧立雄：會向美方反映
(2024-11-01 11:12:33)
國防部答中評：民進黨當局挾洋自重沒出路
(2024-11-01 00:45:44)
國防部：“台獨”武裝那點兒事不難掌握
(2024-11-01 00:44:01)
國防部：中印共同維護邊境地區和平安寧
(2024-11-01 00:42:30)