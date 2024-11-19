廣東“鏈式改造”　港企受惠產能大增

中評社北京11月19日電／據大公報報導，第十九屆中國國際中小企業博覽會（簡稱“中博會”）於15日至18日在廣州舉行，吸引了逾1800家來自國內外的中小企業參展。廣東省省長王偉中在大會上透露，目前廣東中小企業總數已超過746萬戶，占全省企業總量的91%。記者從會上獲悉，廣東戰略性產業集群鏈主企業今年已與2萬多家中小企業開展合作，面向中小企業採購總額達850億元（人民幣，下同）。廣東的“鏈式改造”實踐，在灣區內地城市的港資企業亦受惠而產能大增。



工業和信息化部黨組書記、部長金壯龍在會上表示，中國中小企業近年應對環境變化，努力克服多重挑戰，走出了一條專精特新發展路子，高質量發展取得顯著成效。他透露，截至目前，累計培育專精特新中小企業超過14萬家，專精特新小巨人企業1.46萬家，形成了300個中小企業特色產業集群。



行業龍頭帶動中小企批量改造



廣東是內地“鏈式”轉型的先進省份，其製造業數字化轉型之路，經歷了從“單點突破”到“鏈式改造”的實踐歷程。廣東省工業和信息化廳相關負責人介紹，廣東聚焦30多個重點細分行業，組織120多個龍頭企業和平台企業牽頭，推動中小企業鏈上批量化改造。



作為廣東“鏈式”升級的典型案例，港企鴻利達精密組件（中山）有限公司總經理陳祥在會上分享了其轉型經驗。他說，企業將“精益生產”作為核心理念，專門成立委員會推動數字化轉型。“我們通過數字化鏈接生產的每個環節，實現高度自動化管理。如今，我們的數字化示範車間幾乎無需人工操作，人均產值已較轉型前提升數倍。”