科技讓老經典綻放新光彩

中評社北京11月19日電／據光明日報報導，經典電影得到高清修復、古建築實現“雲端”展覽、蠶絲與生物醫學跨界攜手……依托新技術、新手段，老經典正綻放新光彩。



文化經典是各個時期主流文化的代表，浸潤著不同時代的文化特點，寄托著人們的情感記憶。時過境遷，一些文化經典逐漸被湮沒在歲月的煙雲裡，有的因為以往的技術條件所限變得斑駁殘缺，甚者走向消亡，令人惋惜。“膠轉數”技術，讓80多年前的老電影《鐵扇公主》“舊貌換新顔”，中國電影資料館藝術影院裡，人們爭相欣賞4K修復的我國首部動畫長片。這是電影檔案影片數字化修復工程把經典留住的一個縮影，也戳中了很多人心底的柔軟記憶。這樣的創新之舉，為文化經典“老樹發新芽，枯木又逢春”提供了新路徑，在經典保護、文化傳承上頗有啟示意義。



以往，一提到經典，很多人就將其等同於“老古董”，認為它們不能引起年輕人的興趣。在一些人眼裡，“往前衝”的現代科技與“向後看”的傳統經典之間背道而馳，不會有什麼交集。然而當下，現代科技與傳統文化經典的融合碰撞，正帶給人們越來越多耳目一新的文化審美體驗。比如，文博會上，以數字技術展出的浯溪碑林、敦煌壁畫、三星堆青銅器引發廣泛關注，越來越多收藏在博物館裡的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍裡的文字借助科技的力量“活起來”。許許多多“美妙的反應”讓我們看到了現代科技與傳統文化之間互相成就的巨大潛力。



現代科技以其無可比擬的技術優勢助力老經典煥發新魅力，這是科技對經典的積極賦能，也是經典擁抱新時代的重要途徑。如果說科技本身是沒有感情的，當它與飽含深情、厚重懷舊的文化經典、文化遺產結合起來，就不再是一副冷峻的面孔，相反，它有了濃鬱悠長的感情、有了與時俱進的思想、有了百轉千回的韵味、有了撩撥人心的生命力。從這個意義上說，現代科技與傳統經典不僅可以各美其美，更可以美美與共。