台風和冷空氣叠加影響　廣東沿海部分航線停航

中評社香港11月19日電／記者從廣東海事局獲悉，受台風“萬宜”和冷空氣叠加影響，廣東省沿海風浪較大，19日，珠江口東至瓊州海峽部分航線停航。



新華社報導，為保障瓊州海峽客滾運輸安全，瓊州海峽客滾船將於19日20時起全線停運。19日至20日，珠海高速客船海島航線停航，江門川山群島海上客運及車渡船航線全線停航，東莞至珠海航線全線停航，汕尾海島游航線停航。



目前，廣東沿海部署了專業救助船9艘、專業救助直升機4艘、40米級以上海巡船艇18艘，全力做好防台應急值守。