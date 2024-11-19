巴特爾會見尼泊爾聯邦院副主席

中評社北京11月19日電／據新華網報導，11月19日，全國政協副主席巴特爾在北京會見尼泊爾聯邦院副主席碧瑪拉·吉米雷一行，介紹中共二十屆三中全會和中國全過程人民民主等情況。雙方就加強中國全國政協和尼方有關機構交流合作，深化中尼面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作夥伴關係、不斷增進中尼人民友誼等進行交流。