王毅會見印度外長蘇傑生

中評社北京11月19日電／據新華網報導，11月18日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在里約熱內盧會見印度外長蘇傑生。



王毅表示，習近平主席和莫迪總理前不久在喀山舉行成功會見，中印關係重啟再出發，這符合兩國人民根本利益，符合全球南方國家的期待，也符合歷史前進的正確方向。雙方要落實好領導人重要共識，相互尊重彼此核心利益，通過對話溝通增進互信，秉持誠意誠信妥處分歧，推動兩國關係早日重回穩定健康發展軌道。要多發出積極信號，多做有利於兩國交往的事情；多增進互信，少一些猜忌；多開展合作，少一些消耗。爭取盡快在恢復直航、互派記者、便利簽證等方面取得實際進展。明年是中印建交75周年，雙方要規劃好紀念活動，鼓勵各領域各層級交流互訪，增進理解和互信。



王毅指出，作為相鄰的兩個發展中大國，中印共同利益遠遠大於分歧，雙方應把彼此發展視為機遇，攜手實現共同發展振興，這有利於維護發展中國家的正當權益，也有利於推動世界多極化進程。中印都奉行不結盟的外交政策，都堅持多邊主義，支持國際關係民主化，要繼續在國際事務中加強協調配合，推動金磚機制、上海合作組織取得更大發展。



蘇傑生表示，喀山金磚峰會期間，兩國領導人就推動印中關係穩定發展達成共識。很高興看到雙方都在採取措施落實領導人共識並取得積極進展。印方希望盡快重啟有關對話機制，通過加強溝通保持兩國關係改善發展勢頭。印中之間共識遠大於分歧，雙方應以戰略眼光看待雙邊關係，以更積極態度妥善處理有關問題，不讓具體分歧定義兩國關係。印方願以明年兩國建交75周年為契機，推動印中關係向前發展。印中都在國際事務中發揮重要作用，這也體現了印中合作的潛力。印方同樣反對單邊主義，不贊成軍事同盟，主張國際關係實現民主化，願同中方在二十國集團、金磚等多邊機制中加強協調合作。