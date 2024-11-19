李鴻忠率全國人大代表團訪問多米尼加

中評社北京11月19日電／據新華網報導，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠11月16日至18日率全國人大代表團訪問多米尼加。在聖多明各，李鴻忠拜會多米尼加總統阿比納德爾，分別會見國會參議長德洛斯桑托斯、眾議長帕切科，中美洲議會副議長戈裡。



李鴻忠表示，中多建交6年來，雙邊關係在兩國元首戰略引領下全面快速發展，展現出蓬勃活力。中方高度重視中多關係，堅定支持多政府執政和推進國家改革進程，實現經濟發展和民生改善目標。中多兩國立法機構要落實兩國元首達成的重要共識，圍繞增強政治互信和推進務實合作，進一步深化各層級、各領域友好交往，為兩國關係穩健發展提供更多助力。中國全國人大成為中美洲議會常駐觀察員一年多來，雙方合作扎實有效。中方願在堅持一個中國原則基礎上，同中美洲議會和地區有關國家深化交流交往，促進相互瞭解和協作。李鴻忠還宣介了中共二十屆三中全會精神。



多方表示，多米尼加珍視同中國的關係，一直牢記和感激新冠疫情期間中國給予的真情幫助。多政府、國會及各政黨都恪守一個中國原則，願同中方攜手夯實兩國關係發展政治基礎，加強農業、旅遊、清潔能源等領域務實合作，密切人文交流，推動多中關係不斷邁上新台階。