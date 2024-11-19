韓總統室：致力於加強韓中高層溝通

中評社香港11月19日電／韓國總統辦公室18日表示，為改善韓中關係，政府致力於加強兩國政府高層協商與溝通。



韓聯社報導，韓總統室高官當天在位於巴西里約熱內盧的新聞中心會見記者時就政府將如何發展韓中關係的提問作出上述回答。該官員還稱，推動雙方持續進行高層協商與溝通，尤為重要。從中方的決策程式來看，搞活政府間高層對話更有利於改善雙邊關係。



該官員評價稱，自今年5月以來，兩國有速度、有頻度、有深度地開展高層對話，鼓舞人心。相信兩國今後將在自貿協商、經貿合作、人員和文化交流等領域取得更具體的合作成果。



總統尹錫悅在日前接受巴西媒體專訪時言及“對韓國而言，美中兩國不可‘二選一’”。上述官員被問及此番話是否意味著韓國的外交戰略生變時回答稱，最近兩年半，政府戰略從未改變。政府著眼于國家利益開展外交，其兩大軸心為國家安全和經濟利益。政府向來基於此尋找透明性強、立場一貫明確、具有可預測性的夥伴，然而這些國家都帶有奉行自由價值和民主主義的傾向，這純屬偶然。



該官員指出，政府的外交路線是否從“理念外交”轉向“實用外交”的提問欠妥。韓方其間憑藉韓美同盟防範生戰，同時與重要經貿夥伴中國進行合作，對華進行投資，還致力於保護韓企利益。有些問題需與美方進行深入討論，但另一方面，韓方一直努力推動韓中關係互惠發展。