洩密醜聞在以色列引起軒然大波

中評社香港11月19日電／半島電視台報導，在以色列地方法院允許解除對總理本雅明·內塔尼亞胡發言人埃利·費爾德斯坦的大部分洩密事件的公布禁令後，以色列軍事情報部門“阿曼”機密文件洩露問題再次引起軒然大波。



從以色列軍隊竊取秘密文件，轉移到內塔尼亞胡辦公室，然後洩露給外國媒體的問題在以色列引發了廣泛爭議，此前有報導稱，竊取文件、篡改文件內容和洩露文件的目的是影響以色列輿論，拒絕接受交換協議，並營造反對內塔尼亞胡政府抗議運動的氣氛，聲稱抗議活動加劇哈馬斯運動的力量和地位。



根據法院允許公布的信息，秘密文件於4月通過社交媒體網絡從一名軍事情報預備軍官轉移給內塔尼亞胡的發言人，9月，費爾德斯坦試圖通過以色列媒體公布該文件的內容，目的是對以色列輿論對囚犯交換和遣返協議相關談判產生負面影響。



絕密



在以色列媒體因軍事審查禁令而拒絕公布秘密文件後，費爾德斯坦在另一個人的幫助下向外國媒體求助，並通過這些媒體公布了這些文件，並且在洩密事件引發人們對內容被篡改的文件的真實性產生懷疑後，費爾德斯坦向情報部門官員索要一份原件以證明其真實性。



儘管軍事審查機構禁止出版，該官員仍繼續洩密過程，並將原始文件交給內塔尼亞胡的發言人，並向他提供了軍事情報部門列為“絕密”的其他文件和檔案的副本，這些文件是從軍事情報部門的電子竊聽單位8200處竊取的，而安全總局辛貝特正在繼續調查文件被盜和信息洩露的情況。



該案調查員在延長對嫌疑人的拘留的法庭聽證會上表示，“毫無疑問，機密材料和信息的轉移是為了總理辦公室的利益”，並指出辛貝特逮捕了5名涉嫌參與洩密事件的人，以色列檢察機關正準備對他們提出起訴。



根據延長拘留的審議，費爾德斯坦向情報官員索要機密信息，作為總理講話的“補充材料”，費爾德斯坦自稱與內塔尼亞胡關係非常密切，並擁有“安全職務”，為了說明這一點，他還提供了一份計劃寫給內塔尼亞胡的信的草稿。



特工網絡



《國土報》的軍事分析家阿莫斯·哈雷爾表示：“右翼媒體試圖淡化洩露秘密文件醜聞的努力注定會失敗。” 他補充說，在逮捕費爾德斯坦和軍事情報部門官兵的案件中取消了大部分禁言令，這表明洩密是影響以色列公眾輿論的行動的一部分，這是一場由內塔尼亞胡周圍環境準備的運動。



這位軍事分析人士指出，調查文件中允許公布的內容顯示，內塔尼亞胡的發言人——總理辦公室在醜聞開始時試圖否認與內塔尼亞胡的發言人的關係——正在通過他的職位管理一個特工網絡，戰爭期間，他們向他傳遞了軍事情報部門的秘密文件和信息。



根據哈雷爾的說法，調查文件中積累的信息顯示，從以色列陸軍情報部門竊取的文件顯然已轉移給內塔尼亞胡及其團隊，予以他們查看，然後費爾德斯坦在至少另一名同謀的幫助下繞過軍事審查制度將其洩露給外國媒體。



這位軍事分析人士表示，“現階段內塔尼亞胡本人還沒有收到這些消息。”他補充道，在長達13個多月的戰爭中，總理不僅繼續掌權並阻止成立調查委員會來調查2023年10月7日的失敗，而且成功地將被綁架的人問題變成了分裂的政治問題公眾並加深了以色列社會的裂痕。



為利益服務



《Maariv》報紙的政治分析師本·卡斯皮特也評論了同樣的解讀，他似乎對內塔尼亞胡持更為批評的態度，認為他對洩露秘密文件醜聞負全部責任，並指責他是幕後黑手，此舉是為了滿足他的個人和政治利益，避免達成交換協議，避免他的政府聯盟解體和無休止的戰爭，以確保他在總理寶座上的生存。



這位政治分析人士通過支持內塔尼亞胡的右翼陣營宣揚的說法來強化自己的立場，即他們“隱藏了總理的重要秘密材料，而他並不知情”，並指出這種說法旨在使內塔尼亞胡與從以色列軍隊竊取秘密材料並繞過軍事審查洩露給外國媒體的問題保持距離。



本·卡斯皮特將內塔尼亞胡試圖否認洩露秘密文件和篡改其內容的醜聞描述為“思想上的嘲弄”，並指出這些文件於4月到達費爾德斯坦手中，但直到8月31日之後才使用，當時6名被拘留者在加沙被殺，以色列國內爆發大規模抗議活動，隨後決定洩露該消息，目的是“說服公眾反對要求遣返被拘留者的示威活動”。



騙局



以色列作家阿維·伊斯哈羅夫也將洩露文件的問題描述為“從安全和道德角度來看是危險的”，因為它對以色列安全機構的情報來源造成了嚴重損害，並旨在勒索走上街頭要求釋放被哈馬斯拘留的以色列人。



他在《新消息報》的一篇文章中指出，這起被認為是以色列歷史上首例的洩密醜聞，最危險的是“幕後黑手是總理辦公室的一名官員，他的工作是處理與軍事記者的關係 ”。



他指出，主要嫌疑人是內塔尼亞胡的發言人，他利用職務之便洩露了他精心挑選並操縱內容的秘密文件，意圖削弱被拘留者家屬的地位，煽動以色列輿論反對要求達成交換協議的抗議活動，以確保內塔尼亞胡政府聯盟的穩定。



伊斯哈羅夫說：“這是一個史無前例的騙局，即使是現在也很難相信有人代表首相會在戰爭最激烈的時候進行這樣的活動，為什麼呢？因為擔心戰爭結束，以及釋放綁匪和暫時或長期停火的協議，這可能會導致政府解散。”



這位以色列作家解釋稱，內塔尼亞胡和他的手下把賭注押在了以色列公眾的記憶力上，當以色列記錄了以色列歷史上最嚴重的情報失敗時，他們幾乎忘記了誰是總理。他指出，“總理正在努力消除他的反對者以及一切與他與10月7日事件失敗有關的因素，問題是以色列公眾是否會允許他繼續這樣做。”