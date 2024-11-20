黃偉綸：至少93項盛事明年上半年在港舉行

香港特區財政司副司長黃偉綸（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月20日電（記者 段曉魯）香港特區財政司副司長黃偉綸和文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日召開記者會。黃偉綸表示，在2025年上半年最少有93項盛事在香港舉行，當中14個項目是橫跨2024年度的。



黃偉綸表示，今年初，特區政府宣布一系列措施，主動出擊推動並積極吸引不同盛事在香港舉行。未來，特區政府會繼續主動出擊這個方針，而且既重“質”亦重“量”，繼續推動內容豐富、多姿多采，以及涵蓋不同範疇的盛事項目。



黃偉綸表示，在2025年上半年最少有93項盛事。當中14個項目是橫跨2024年度的。這最少93個會在2025年上半年發生的盛事，簡地來說可分為五個範疇。數目最多的是文化藝術及創意項目，有30個；其次為會議及展覽項目，有26個；體育盛事有15個；而在節日及慶典、匯演及嘉年華方面有12個；金融、經濟及創科相關的盛事有10個。



黃偉綸指出，有些活動仍在籌備階段，而特區政府也必須尊重個別主辦單位有其本身的市場策略和公布時間上的安排，根據經驗，在2025年上半年舉辦的盛事應該很有可能會多於93個。文體旅局會持續更新相關盛事年表。



黃偉綸表示，2025年上半年，估計這最少93個盛事活動會吸引約84萬名旅客參與，對比2024年上半年盛事有約55萬名旅客參與，增幅超過五成；預計他們會為香港帶來約33億元的消費額，經濟增加價值約為18億元，較2024年上半年分別增加接近四成及三成。