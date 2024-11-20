楊潤雄：透過文體旅推動盛事產業發展

香港特區旅遊局局長楊潤雄（中評社 段曉魯攝） 中評社香港11月20日電（記者 段曉魯）香港特區財政司副司長黃偉綸和文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日召開記者會。楊潤雄表示，文體旅局除了致力融合文、體、旅發展，亦透過文體旅盛事推動這三個範疇的產業發展，促進多元經濟，向世界展示我們的軟實力，以及香港作為國際都會的魅力。



楊潤雄表示，行政長官在2024年《施政報告》中，提出發展盛事旅遊經濟，增強文化自信，打造香港旅遊新面貌。各政府部門都積極推進有關工作。文體旅局除了致力融合文、體、旅發展，亦透過文體旅盛事推動這三個範疇的產業發展，促進多元經濟，向世界展示我們的軟實力，以及香港作為國際都會的魅力。



楊潤雄表示，例如近期，文體旅局以主辦單位身分，舉辦和支持不少弘揚中華文化的活動，增強市民對國家和中華文化的認同。康樂及文化事務署舉辦的第一屆“中華文化節”已於今年6月至9月成功舉行，涵蓋了超過200場演出和活動，吸引逾90萬人次參與。



楊潤雄指出，康文署現正舉辦“亞藝無疆”藝術節，展示接近30個亞洲及“一帶一路”國家和地區、超過100場的節目和活動。由香港首次擔任主辦城市的第四屆“粵港澳大灣區文化藝術節”亦現正舉行，逾260場精彩活動將在大灣區各城市同步開展，多方面展示人文灣區新活力。



楊潤雄稱，部分盛事活動規模較大，文體旅局一方面作為統籌角色，另一方面提供財政資助。最新的例子是全新的旗艦香港時裝薈。時裝薈是一個匯聚海內外設計師的國際級時裝設計盛事。首個活動時尚聯盟，引領工裝美學在11月20日為香港時裝薈拉開序幕。香港時裝薈其他主要活動今日至12月4日在香港多個文化地標舉行。