快評：民調死亡交叉　賴清德難起死回生

中評社快評／賴清德上任近6個月，台灣民意基金會19日公布最新民調，42.8%贊同其施政方式、43%不贊同，出現死亡交叉；和上個月相較，賴清德聲望下滑5.8個百分點，約等於流失113萬人支持。民調揭示賴清德第一次執政困境已經在眼前。



台灣民意基金會董事長游盈隆認為，造成賴清德聲望大幅下滑有5大短期因素，一，“憲法”法庭“國會”改革立法“釋憲”判決引起社會強力反彈；二、社會對近半年台灣政局擾攘不安不耐；三、最近“賴政府”相關人事安排引發社會強烈不滿；四，11月“卓內閣”整體施政表現滿意度下滑；五、十月“民國熱”已經過去。



賴清德聲望創下低點，但還不是谷底。其一，上述影響賴清德聲望的5大短期因素目前仍然存在；其二，依照賴清德的個性，民調下降越多，他越會槓到底，以此證明自己是對的。接下來，賴清德或會效法蔡英文2019年的民調回春效應，主打更強力的“抗中保台”路線，以守住同溫層，進而掩飾施政的不堪。



但這未必有用。這些年民進黨不斷操作“抗中保台”，不只招來對岸更強大的圍島鎖台軍事懾壓，還撕裂台灣，加劇朝野及社會對立。前“立委”郭正亮預測，明年元旦是一個關鍵時間點，如果賴清德在元旦文告又提“兩岸互不隸屬”，“你看明年會不會有聯合利劍－2025A？！”



看到創下低點的民調數據，賴清德是否感應到執政危機？改善兩岸關係、著力解決內政民生議題，是提高施政績效的關鍵。如果病急亂投醫，再搞“抗中保台”那一套，賴清德民望將更難起死回生。