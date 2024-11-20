習近平會見墨西哥總統辛鮑姆

當地時間11月18日下午，國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見墨西哥總統辛鮑姆。（圖源：新華社） 中評社北京11月20日電／據新華社報導，當地時間11月18日下午，國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見墨西哥總統辛鮑姆。



習近平再次祝賀辛鮑姆成為墨西哥歷史上首位女性總統。習近平指出，2013年我曾訪問墨西哥，留下了深刻而難忘的印象。中墨兩國有著悠久友好傳統，雙方應不斷增進交往，賡續友誼，用好兩國經濟的高度互補性，不斷推進務實合作，推動兩國關係在新時期得到全方位發展。中墨兩國對很多國際問題的看法相似，理念契合，都倡導普惠包容的經濟全球化。中方願同墨方一道，維護多邊主義和國際公平正義，為推動世界經濟發展注入正能量。



辛鮑姆表示，很高興結識習近平主席，我完全贊同您對我們兩國關係的評價。墨中兩國雖然相距遙遠，但聯繫十分密切。很多中國企業在墨西哥開展業務，包括參與墨西哥城重要基礎設施項目建設。感謝中方在墨西哥遭遇飓風等困難時刻給予大力真誠幫助，這是兩國人民友好的有力見證。墨中雙方都致力於維護多邊主義，墨方願同中方挖掘潛力，進一步拓展各領域合作。



蔡奇、王毅等參加會見。