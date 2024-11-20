習近平會見德國總理朔爾茨

當地時間11月19日上午，國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見德國總理朔爾茨。（圖源：新華社） 中評社北京11月20日電／據新華社報導，當地時間11月19日上午，國家主席習近平在里約熱內盧出席二十國集團領導人峰會期間會見德國總理朔爾茨。



習近平指出，今年4月你訪問中國，我們進行了坦誠深入、富有成效的交流。半年多來，兩國在綠色發展、可持續交通、對非洲農業合作等領域合作取得重要成果，中德關係持續煥發新的生機和活力。當前，世界百年變局加速演進，全球發展處於關鍵十字路口。中國和德國作為世界第二、第三大經濟體和具有重要影響力的大國，要堅持從長遠和戰略角度鞏固中德全方位戰略夥伴關係，續寫相互成就的合作故事。



習近平強調，中方對德政策保持高度穩定性和連續性，願同德方一道，堅持尊重彼此核心利益和重大關切，堅持求同存異、交流互鑒。中德經濟利益高度互融，中德合作是共促發展、共創未來的機遇。中方視德國為推進中國式現代化的重要合作夥伴，將繼續為德國企業提供廣闊市場機遇。雙方要圍繞數字化、智能化、低碳化推動合作提質升級，攜手開拓第三方市場，實現合作共贏。中方認為歐洲是多極化世界的重要一極，致力於同歐洲開展合作，攜手應對挑戰，推動中歐關係持續穩定健康發展。歐盟對中國電動汽車加征關稅引發全世界關注。中方始終堅持通過對話磋商解決分歧，希望德方繼續為此發揮重要作用。



朔爾茨表示，我上次訪華以來，德中關係取得積極發展。在當前複雜國際形勢下，德中加強溝通合作至關重要。德方希望同中方進一步發展全方位戰略夥伴關係，本著平等、坦誠和相互尊重的精神加強雙多邊對話合作，妥善解決分歧，實現互利共贏，為世界經濟復甦增長和共同繁榮作出貢獻。希望歐中通過對話談判盡快解決電動汽車問題，德方願就此作出積極努力。



雙方還就烏克蘭危機、中東局勢等熱點問題交換了意見。



蔡奇、王毅等參加會見。

